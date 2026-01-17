إعلان

"ذوي الإعاقة" يفتح باب المشاركة أمام المبدعين لعرض منتجاتهم بمعرض الكتاب

كتب : محمد نصار

03:14 م 17/01/2026

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فتح باب المشاركة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لعرض منتجاتهم الفنية والحرفية والتراثية في جناحه الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

يأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين وأصحاب المشروعات والحرف اليدوية لعرض منتجاتهم أمام جمهور واسع.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المجلس على دعم الطاقات الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم المجتمعي، وتمكينهم اقتصاديًا، وإبراز نماذج ناجحة من مشروعاتهم ومنتجاتهم في أحد أكبر المحافل الثقافية على المستويين المحلي والإقليمي.

ودعا المجلس، الراغبين في المشاركة من أصحاب المشروعات أو الحرف اليدوية إلى إرسال صور واضحة للمنتجات، مرفق بها وصف مختصر لكل منتج.

وأوضح المجلس، أنه سيتم تلقي طلبات المرشحين عبر تطبيق الواتساب على رقم (01026600023) اعتبارًا من اليوم السبت 17 يناير الجاري حتى يوم الإثنين 19 يناير، على أن استلام المعروضات ممن تم اختيارهم يوم الثلاثاء 20 يناير بمقر المجلس بعد التواصل مع العارضين المرشحين لأول ثلاثة أيام بالمعرض، على أن يتم عرض منتجات أول 10 عارضين اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير الجاري، وسيتم عرض باقي منتجات العارضين تباعًا، كل ثلاثة أيام ووفقًا للنظام المتبع، وذلك لمراعاة الطاقة الاستيعابية للجناح، والتنوع في الأعمال الفنية، والإعاقات المختلفة، حتى يتم إشراك جميع ممن تم قبول طلباتهم.

وأكد المجلس أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى دعم ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتسويق منتجاتهم والتواصل مع المجتمع.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ذوي الإعاقة معرض القاهرة الدولي للكتاب الحرف اليدوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
أخبار مصر

"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
حوادث وقضايا

تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا