كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فتح باب المشاركة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لعرض منتجاتهم الفنية والحرفية والتراثية في جناحه الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

يأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين وأصحاب المشروعات والحرف اليدوية لعرض منتجاتهم أمام جمهور واسع.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المجلس على دعم الطاقات الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم المجتمعي، وتمكينهم اقتصاديًا، وإبراز نماذج ناجحة من مشروعاتهم ومنتجاتهم في أحد أكبر المحافل الثقافية على المستويين المحلي والإقليمي.

ودعا المجلس، الراغبين في المشاركة من أصحاب المشروعات أو الحرف اليدوية إلى إرسال صور واضحة للمنتجات، مرفق بها وصف مختصر لكل منتج.

وأوضح المجلس، أنه سيتم تلقي طلبات المرشحين عبر تطبيق الواتساب على رقم (01026600023) اعتبارًا من اليوم السبت 17 يناير الجاري حتى يوم الإثنين 19 يناير، على أن استلام المعروضات ممن تم اختيارهم يوم الثلاثاء 20 يناير بمقر المجلس بعد التواصل مع العارضين المرشحين لأول ثلاثة أيام بالمعرض، على أن يتم عرض منتجات أول 10 عارضين اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير الجاري، وسيتم عرض باقي منتجات العارضين تباعًا، كل ثلاثة أيام ووفقًا للنظام المتبع، وذلك لمراعاة الطاقة الاستيعابية للجناح، والتنوع في الأعمال الفنية، والإعاقات المختلفة، حتى يتم إشراك جميع ممن تم قبول طلباتهم.

وأكد المجلس أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى دعم ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتسويق منتجاتهم والتواصل مع المجتمع.

