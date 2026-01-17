إعلان

نقيب الأشراف يعرب عن خالص دعواته لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:04 م 17/01/2026

السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص الدعوات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأن يمن عليه المولى عز وجل بالشفاء العاجل بعد الجراحة الناجحة التي أجراها في النمسا، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وأكد السيد الشريف، أن قداسة البابا تواضروس يسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الوحدة الوطنية، ويحظى بتقدير واسع داخل وخارج مصر.

وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص أمانيه بأن يعود البابا تواضروس لممارسة عمله في القريب العاجل، لاستكمال دوره ورسالته الوطنية والروحية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف دعوات لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل البابا تواضروس الثاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
أخبار مصر

الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
أخبار مصر

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام
أخبار مصر

رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا