نقيب الأشراف يعرب عن خالص دعواته لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل

تقدم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص الدعوات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأن يمن عليه المولى عز وجل بالشفاء العاجل بعد الجراحة الناجحة التي أجراها في النمسا، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وأكد السيد الشريف، أن قداسة البابا تواضروس يسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الوحدة الوطنية، ويحظى بتقدير واسع داخل وخارج مصر.

وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص أمانيه بأن يعود البابا تواضروس لممارسة عمله في القريب العاجل، لاستكمال دوره ورسالته الوطنية والروحية.

