طقس الساعات المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

01:25 م السبت 23 أغسطس 2025

طقس حار

كتب- محمد نصار:

تشهد البلاد اليوم السبت 23 أغسطس، ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة يستمر حتى غدٍ الأحد، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المنتظر أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 38 درجة مئوية، كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وتشهد أغلب المناطق نشاطًا للرياح يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.

