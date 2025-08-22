كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 57 مليونًا و690 ألفًا و610 خدمات طبية مجانية خلال 37 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الأربعاء مليونًا و537 ألفًا و23 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 399 ألفًا و481 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 443 ألفًا و242 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 121 ألفًا و113 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 65 ألفًا و147 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 66 ألفًا و180 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و807 خدمات، كما قدّمت الحملة 221 ألفًا و585 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و257 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 101 ألف و292 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألفين و797 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفًا و22 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ86 ألفًا و100 مواطن، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

اقرأ أيضًا:

أول رد من وزير العمل بعد طلب "رئيس الوفد" إعانة لدعم جريدة الحزب- خاص

في هذا الموعد.. توقف خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع بـ 3 محافظات

25 صورة ترصد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل بـ12 محافظة.. رواتب مجزية ومزايا عدة