تأشيرة العمرة دون وسيط.. ما مصير شركات السياحة بعد قرار السعودية؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، حقيقة ما تداوله بعض المواطنين بشأن عدم الحاجة إلى شركات سياحة للسفر إلى أداء العمرة وغيره بعد قرار وزارة الحج والعمرة السعودية بإتاحة خدمة جديدة تحت اسم "نسك عمرة".

وأطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية خدمة جديدة تحت اسم "نسك عمرة"، تتيح للمعتمرين القادمين من خارج المملكة التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز جميع الخدمات المرتبطة بالرحلة عبر المنصة الرسمية، دون الحاجة إلى وسيط.

وأوضح أحمد وحيد، في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن ما تم تداوله حول الاستغناء عن دور الشركات غير دقيق، حيث سيظل استخراج الباركود شرطًا أساسيًا للسفر ولن يتم الحصول عليه إلا من خلال شركات السياحة المعتمدة.

وأكد أن المنصة تضمن حقوق الشركات السياحية وتبقيها جزءًا من منظومة العمرة.

وأشار "وحيد"، إلى أن "نسك عمرة" توفر باقات متنوعة تشمل التأشيرة والإقامة والمواصلات والجولات الإثرائية، إضافة إلى خدمات مساندة، مع إمكانية تصميم برامج فردية تناسب رغبات المعتمرين.

وأضاف أن هذه التجربة تشبه ما تم تطبيقه مسبقًا في خدمات الحج الإلكترونية، والتي توقفت لفترة قبل أن يتم تفعيلها رسميًا هذا العام كأول انطلاقة حقيقية.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الأسعار الحالية للباقات قد تبدو مرتفعة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح برامج وخيارات بأسعار متفاوتة تناسب مختلف شرائح المعتمرين.

وقال: "هذا هو التوجه الجديد للسعودية.. التعامل المباشر مع المعتمر أو الحاج، مع إتاحة مسارات أوسع للخدمات".

