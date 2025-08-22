النقل: حجز جميع تذاكر عربات Premium في أولى رحلاتها - صور

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الجمعة، إن خدمة Premium الجديدة التي أطلقتها "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" شهدت إقبالًا واسعًا من الركاب، حيث تم حجز جميع تذاكر العربات المخصصة لهذه الخدمة على متن القطار رقم 905 / 916، الذي انطلق صباح اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 من محطة مصر إلى الإسكندرية، ما يعكس ثقة الجمهور في جودة الخدمة وميزاتها المتميزة.

وأطلقت الهيئة أولى رحلات خدمة Premium أمس الخميس، بهدف توفير مستوى استثنائي من الراحة والفخامة للمسافرين، بدءًا من لحظة وصولهم إلى المحطة. وتشمل مميزات الخدمة:

صالة انتظار مكيفة مجهزة بالكامل بمحطات الانطلاق، مع توفير خدمات الضيافة وشاشات عرض للمسافرين.

عربات مميزة تحتوي على مقاعد مصممة لتقديم أعلى مستويات الراحة والرفاهية طوال الرحلة.

فريق متخصص لخدمة العملاء لتقديم الدعم والإجابة على الاستفسارات.

خصم خاص بقيمة 10% على المشتريات والخدمات بالمنافذ التجارية في محطتي القاهرة وسيدي جابر لمستخدمي الخدمة.

تسهيل الحجز وتطوير منظومة السكك الحديدية

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الحجز متاح عبر قنواتها المختلفة، بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن إطلاق خدمة Premium يأتي ضمن استراتيجيتها لتحديث منظومة السكك الحديدية وتلبية تطلعات الركاب بتجربة سفر أكثر راحة وكفاءة.

