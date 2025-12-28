إعلان

وزير التموين: "الكارت الموحد" سيطبق بشكل كامل في بورسعيد في هذا الموعد

كتب : حسن مرسي

09:49 م 28/12/2025

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل التطوير الجديد في منظومة الدعم القائم على "الكارت الموحد"، والذي من المقرر أن يطبق بشكل كامل في محافظة بورسعيد بداية من فبراير القادم، كمقدمة لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وأوضح فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، أن لجنة العدالة الاجتماعية ناقشت آليات تطوير منظومة الدعم لتكون أكثر مرونة ووصولاً للمستحقين.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة ستكون "متحركة" وليست جامدة، حيث سيتم ربطها بـ4 أضعاف الحد الأدنى للأجور، لضمان تحديثها تلقائيًا مع أي تغيير في هذا الحد.

وأضاف الوزير أن "الكارت الموحد" سيكون نواة المنظومة الجديدة، موضحاً أنه "تطبيق أو بطاقة ستسمح للمواطن بتلقي الدعم العيني أو النقدي، والحصول على الخدمات الصحية، وصرف المرتبات والمعاشات، وحتى الاستخدام في الشراء من الأسواق التجارية".

ولفت إلى أن التجربة بدأت فعليًا في بورسعيد، حيث قام بتسجيل بياناته أكثر من 106 ألف أسرة من إجمالي نحو 189 ألف أسرة مستحقة، واستخدم أكثر من 44 ألف أسرة الكارت بالفعل.

وتابع: "بداية من أول فبراير ستكون هذه المنظومة قادرة على تقديم الدعم بشكله، عينيًا أو نقديًا في محافظة بورسعيد".

وشدد على أن التحول الكامل للدعم النقدي على مستوى الجمهورية يتطلب تحقيق معدل تضخم منخفض مكون من رقم واحد، وهو الهدف المتوقع تحقيقه في النصف الثاني من عام 2026.

