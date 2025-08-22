كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة عزة كامل المقررة المناوبة للجنة المنظمات الأهلية بالمجلس وذلك لحصولها على جائزة التميز للمرأة العربية في دورتها الخامسة في مجال "التنمية المجتمعية" والتي تقام تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها لحصول الدكتورة عزة كامل على هذه الجائزة المستحقة تقديرا لإسهاماتها المتميزة و البارزة في التنمية المجتمعية، كما تعد تتويجاً لمسيرتها المتميزة في العمل المجتمعي وملف تمكين المرأة مؤكدة أنها نم نموذج مشرف للمرأة المصرية متمنية لها المزيد من التوفيق والنجاح.