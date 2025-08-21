محافظ القاهرة يتابع تقنين أوضاع مستثمري شق الثعبان

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، منطقة شق الثعبان، حيث تابع المركز التكنولوجي الخاص بالمنطقة لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لتقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة.

والتقى محافظ القاهرة خلال زيارته، للمركز بعدد من المستثمرين الذين جاءوا لتوفيق أوضاعهم، واستفسر منهم عن مدى استفادتهم من التيسيرات الممنوحة لهم.

رافق المحافظ فى جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

كما عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت فى شق الثعبان، لبحث موقف التقنين، والمشكلات التى تواجه المستثمرين، وسبل حلها، وموقف المرافق بالمنطقة.

ودعا المستثمرين بالمنطقة لسرعة استكمال إجراءات التقنين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وأكد محافظ القاهرة، أن المنظومة الجديدة ساعدت على تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق.