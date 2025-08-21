إعلان

السماح لتلاميذ أولى رياض أطفال بالأزهر بالتقدم للمرحلة الابتدائية بهذه المعاهد

02:52 م الخميس 21 أغسطس 2025

قطاع المعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على السماح لتلاميذ المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الذين أتموا ست سنوات في أول أكتوبر المقبل، بالتقدم للصف الأول الابتدائي مباشرة دون الانتظار لاجتياز المستوى الثاني، على أن يكون ذلك بالمعاهد العادية التي ليس بها مرحلة رياض الأطفال.

يأتي ذلك بناء على الطلبات التي تقدم بها عددا من أولياء أمور التلاميذ المقيدين بالمستوى الأول لمرحلة رياض أطفال.

ونص قرار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على أن يتم وفقًا للضوابط التالية:

- تقديم طلب من ولي الأمر في هذا الشأن لإدارة المعهد المتقدم إليه مع استكمال باقي الإجراءات.

- إدراج التلميذ ضمن التنسيق الداخلي للمعهد المتقدم إليه والخاص بنسبة الـ 10% المقررة فوق الكثافة.

- مراعاة أن يكون المعهد المتقدم إليه التلميذ ضمن النطاق الجغرافي لمحل إقامة الأسرة.

قطاع المعاهد الأزهرية أيمن عبدالغني المرحلة الابتدائية
