السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة

12:30 م الخميس 21 أغسطس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة (أ ش أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق.

نُشر القانون في الجريدة الرسمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أحكام قانون الرياضة
