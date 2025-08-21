السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
12:30 م الخميس 21 أغسطس 2025
القاهرة (أ ش أ)
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق.
نُشر القانون في الجريدة الرسمية.
