حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد

10:40 ص الخميس 21 أغسطس 2025

حالة الطقس

كتب- محمد نصار:

تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، من اليوم الخميس، ظهور سحب غير مؤثرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وتمتد إلى بعض مناطق شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه في الساعة السادسة والنصف صباحًا سُجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية، مع ملاحظة نشاط نسبي للرياح على شمال البلاد.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
