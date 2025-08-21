حدث ليلًا| أسعار عمرة أغسطس 2026 وموجة حارة جديدة بهذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تبدأ من 18 ألف جنيه.. أسعار عمرة أغسطس 2026

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار برامج عمرة أغسطس 2025-2026 غير شاملة أسعار تذاكر الطيران.

موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء صيفية مستقرة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن البيان الصادر من وزارة الإسكان حسم أزمة أرض الزمالك في حدائق أكتوبر، موضحًا أن صدور البيان في وقت مبكر كان سينهي الجدل منذ البداية.

مصدر بالجيزة: حملات مكثفة لإزالة العقارات المخالفة والبداية من الوراق

قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة إن أجهزة المحافظة بدأت اليوم إزالة أحد العقارات المخالفة بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن حملات الإزالة ستتواصل بشكل متتابع لكل العقارات التي يثبت مخالفتها دون استثناء.

لميس الحديدي تنضم لقناة النهار لتقديم برنامج توك شو رئيسي

أعلنت شبكة تليفزيون النهار، عن إتمام الإتفاق مع الإعلامية لميس الحديدي؛ للانضمام إلى شاشتها حيث ستقدم برنامج توك شو رئيسي كبير اعتبارًا من نهاية سبتمبر المقبل.

فيديو.. استمرار دخول المساعدات المصرية لغزة

قال محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إنّ اليوم شهد انطلاق قافلة "زاد العزة" التاسعة عشرة من محيط معبر رفح البري، محملة بالمساعدات الغذائية والطبية في طريقها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

توجيه من محافظ الجيزة بشأن مصروفات التسكين بمدينة الطلاب - تفاصيل

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب المقرر تسجيل إقامتهم بمدينة الطلبة والطالبات التابعة لمحافظة الجيزة بما يضمن تهيئة مناخ ملائم للأنشطة التعليمية والحياتية خلال فترة إقامتهم مع التأكيد على توفير العمالة الكافية لتنفيذ المهام اليومية بالكفاءة والسرعة المطلوبة.

لمدة 6 ساعات.. عطل مفاجئ يقطع المياه عن منطقة بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم، عن انقطاع مفاجئ لخدمة المياه عن منطقة كفر طهرمس لمدة 6 ساعات، وذلك لإجراء إصلاحات عاجلة بكسر مفاجئ في خط طرد محطة الطالبيـة للصرف الصحي.

وزير الآثار: خطة جديدة للترويج لمدينة الإسكندرية ودمج المتحف اليوناني في البرامج السياحية

استهل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته لمدينة الإسكندرية بجولة داخل المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي الأثرية، رافقه خلالها عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، من بينهم يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

دير سانت كاترين وحرب غزة.. تفاصيل اتصال السيسي ورئيس وزراء اليونان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

بحضور مدبولي.. "العربي" توقع اتفاقيتي تعاون مع شركتين يابانيتين لتعزيز الصناعة المصرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين متتاليتين بين مجموعة العربي وشركات يابانية مما يمثل انطلاقة جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين مصر واليابان.

