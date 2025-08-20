وزير الري: إزالة 13.5 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والترع والمصارف

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إزالة التعديات والمخالفات على المجاري المائية والخزانات الجوفية وأملاك الوزارة.

وبحسب بيان الوزارة، تم خلال الاجتماع استعراض موقف التعديات على الترع والمصارف ونهر النيل وأملاك الري والآبار الجوفية المخالفة بمختلف المحافظات، والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية للتعامل مع هذه التعديات والعمل على وأدها في المهد قبل تفاقمها.

وأكد الدكتور سويلم أن الهدف من إزالة التعديات على المجاري المائية هو تحسين إدارة المنظومة المائية وتوصيل المياه بكفاءة إلى جميع المنتفعين، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 13,568 حالة تعدٍ على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الوزارة خلال الموجات من 22 إلى 27 (تُنفذ مرحلتها الأولى حاليًا)، وذلك بالتعاون مع لجنة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمحليات.

وأضاف الوزير أنه في إطار تحقيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية تسهم في المتابعة والإعداد لموجات الإزالة، مع إدراج بيانات أملاك الوزارة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وكذلك على منظومة التقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة. كما تم تطوير تطبيق للتراخيص لمتابعة الموقف التنفيذي للتراخيص الصادرة من أجهزة الوزارة ومتحصلاتها المالية.

ووجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة بمواصلة إزالة التعديات في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات والجهات المختصة، مع الاستمرار في المرور الدوري على الأراضي التي تمت إزالة التعديات عنها لضمان عدم تكرارها.

