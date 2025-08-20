تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"الغرف التجارية": مبادرة التخفيضات تشمل 21 ألف محل بخصومات تصل إلى 50%

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن القطاع الخاص يلعب دورًا مجتمعيًا حيويًا في دعم المواطنين من خلال مبادرات تخفيض الأسعار التي تشمل مجموعة واسعة من السلع.

وقال خلال مداخلته في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري إن هذه المبادرات، التي جاءت بتوجيهات من الرئاسة، تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، مما يساعد المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية مع ضمان استمرار الإنتاج والعمالة.

مساعد وزير الداخلية الأسبق: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن تقليل حوادث السير المأساوية يتطلب أكثر من مجرد حملات توعية، مشددًا على ضرورة تطبيق غرامات صارمة على المواطنين الذين يعبرون الطرق من أماكن غير مخصصة.

وقال خلال مداخلته في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن قانون المرور ينص على غرامة 50 جنيهًا لهذا الغرض، وهي كافية في الوقت الحالي إذا تم تنفيذها بحزم.

أحمد موسى يهاجم وزارة الإسكان بسبب أرض الزمالك.. ماذا قال؟

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر أثار غضب مشجعي النادي، مشددًا على أن غياب التوضيح الرسمي من الوزارة يُعمق الأزمة.

وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه القضية لم تعد مجرد إجراء إداري، بل تحولت إلى أزمة رأي عام تهز ثقة جماهير أحد أكبر الأندية المصرية.

أحمد موسى: نتنياهو يدفع غزة نحو كارثة إنسانية برفضه الهدنة

قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تعنته برفض مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي ويتكوف، مُصراً على الإفراج عن جميع الأسرى دون تقديم تنازلات.

وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد إن نتنياهو، الذي وصفه بـ"مجرم الحرب"، كان متوقعًا رفضه للهدنة منذ اليوم السابق، مما يكشف عن نواياه التدميرية تجاه قطاع غزة.

طارق فهمي: أزمات نتنياهو الداخلية تؤثر على العمليات العسكرية في غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تُشكل جزءًا من دائرة الصراع المستمر، مدفوعة بالتحديات الداخلية التي تواجهها حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال خلال مداخلته في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إن قرارات إسرائيل العسكرية والأمنية تتأثر بضغوط سياسية وشعبية داخلية، مما يجعلها تسعى إلى تحقيق توازن بين أهدافها العسكرية وتهدئة التوترات الداخلية.

محلل: نتنياهو ماضٍ في حربه على غزة مدفوعًا بوهم "إسرائيل الكبرى"

أكد الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمضي قدماً في حربه على قطاع غزة مدفوعًا بأجندة إيديولوجية تهدف إلى تحقيق ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

وقال خلال مداخلته عبر زووم من كاليفورنيا لبرنامج "إكسترا اليوم" على قناة إكسترا نيوز، أن نتنياهو يتجاهل الإدانات الدولية ويستند إلى الدعم الأمريكي والائتلاف الحكومي القوي في إسرائيل لتنفيذ مخططاته، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين وتدمير القطاع.

"الرقابة على الصادرات": 310 معامل تجري أكثر من 3500 اختبار لدعم تنافسية صادرات مصر

أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن تطوير منظومة المعامل يُعد حجر الزاوية في تعزيز مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال النجار، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، إن الهيئة تمتلك حاليًا 310 معامل معتمدة تجري أكثر من 3500 اختبار وفقًا لمعيار الأيزو 17025، مما يضمن جودة المنتجات المصرية ومطابقتها للمواصفات الدولية.ش