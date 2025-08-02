كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل حالة مريضة تبلغ من العمر ٣٩ عامًا، كانت تعاني من اضطراب شديد في درجة الوعي، وانفجار بجدار البطن أدى إلى خروج الأمعاء بأكملها خارج التجويف البطني، بالإضافة إلى هبوط حاد بالدورة الدموية (٣٠/٦٠) رغم إعطاء منشطات الدورة الدموية فور وصولها.

وأشار "جودة" إلى أنه، ونظرًا لاستشعار خطورة الحالة التي وُصفت بأنها "إنقاذ حياة"، تم على الفور تشكيل فريق جراحي متعدد التخصصات، ضم تخصصات الجراحة العامة، جراحة الكبد، جراحة الأوعية الدموية، والتخدير، وتم إدخال المريضة فورًا إلى غرفة العمليات.

حيث قام أطباء التخدير بإسعاف المريضة عبر إعطائها المحاليل والدم ومشتقاته على مدار ساعات الجراحة، بإجمالي عدد (١٢ كيسًا)، شملت تعويضها بالبلازما والصفائح الدموية، إلى جانب العقاقير التي تساعد على وقف النزيف، ومنها "عقار نوفو سيفن".

وفي سياق متصل، أوضح "جودة" أن الفريق الجراحي أجرى جراحة استكشافية دقيقة ومعقدة، تبيّن خلالها وجود نزيف حاد داخل البطن، وتجمع دموي، وتهتك بالفص الأيسر من الكبد، إلى جانب نزيف في الوريد الأجوف السفلي والوريد البابي الكبدي.

وقد قام فريق الجراحة العامة بإجراء تقييم دقيق لإصابات البطن والأمعاء، وإعادة إدخال الأمعاء إلى التجويف البطني، مع إصلاح التهتك الموجود بالقولون المستعرض.

بينما قام فريق جراحة الكبد باستئصال الفص الأيسر من الكبد، بالتوازي مع قيام فريق جراحة الأوعية الدموية بفصل الوريد الكبدي الأيسر والسيطرة على النزيف القائم في الوريد الكبدي الأوسط، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت قرابة ٥ ساعات.

عقب الجراحة، نُقلت المريضة إلى جناح الرعاية المركزة، تحت جهاز التنفس الصناعي ومنشطات الدورة الدموية، حيث تولى أطباء الرعاية المركزة والتخدير متابعة حالتها بدقة على مدار الساعة، عبر إعطاء المحاليل، ومنشطات الدورة الدموية، ونقل الدم، ومتابعة الوظائف الحيوية.

وقد تم فصل المريضة عن جهاز التنفس الصناعي بعد تحسن ملحوظ في حالتها خلال ٧٢ ساعة من إجراء العملية، تمهيدًا لنقلها إلى إحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقرة.

وقد توجه مدير عام المستشفى بالشكر للفريق الطبي والجراحي، الذي ضم كلا من:

فريق الجراحة العامة وفريق جراحة الكبد

د. أيمن صلاح

د. ماجد لبيب

د. أحمد نجيب

د. ديفيد ألفي

فريق جراحة الأوعية الدموية

د. محمد عبد الهادي

د. وضاح محسن

فريق التخدير

د. أحمد كريم

د. باسل السيد

د. أحمد خليل

فريق الرعاية المركزة

د. محمد عرفة

د. أحمد قنديل

د. محمود عبد الكريم

فريق التمريض

م. خضرة مصطفى

م. محمد محمد عبد المجيد

م. أحمد جمال