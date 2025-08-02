الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار واضطراب الملاحة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على هذه المناطق.

كما توقعت الهيئة أن يسود، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، بينما يكون معتدل ليلًا، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

فيما يتعلق بالظواهر الجوية، أكدت الهيئة وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، خاصة القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، داعية السائقين إلى توخي الحذر.

وتشهد حالة الطقس نشاط للرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، ما يساهم في تحسين الإحساس بحرارة الجو، مع اضطراب في حالة البحر المتوسط، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

توقعت هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من جنوب سيناء، وارتفاع نسب الرطوبة، لتصل إلى 85% في الوجه البحري و80% في القاهرة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.