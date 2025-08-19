محلل: نتنياهو ماضٍ في حربه على غزة مدفوعًا بوهم "إسرائيل الكبرى"

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمضي قدماً في حربه على قطاع غزة مدفوعًا بأجندة إيديولوجية تهدف إلى تحقيق ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

وقال خلال مداخلته عبر زووم من كاليفورنيا لبرنامج "إكسترا اليوم" على قناة إكسترا نيوز، أن نتنياهو يتجاهل الإدانات الدولية ويستند إلى الدعم الأمريكي والائتلاف الحكومي القوي في إسرائيل لتنفيذ مخططاته، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين وتدمير القطاع.

وأضاف عمر أن الضغط الشعبي داخل إسرائيل، الذي شهد مشاركة مليون إسرائيلي في مظاهرات شملت 16 جامعة ومجالس محلية وشركات تكنولوجية، يُشكل تحديًا جديدًا للحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذه الاحتجاجات، التي وصلت ذروتها بمشاركة نصف مليون شخص في الشوارع، قد تؤثر على المشهد السياسي، خاصة مع إعلان استمرار الإضرابات في الأيام المقبلة، مما قد يدفع نحو إعادة تقييم موقف نتنياهو.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية من خلال جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

وأشار عمر إلى أن موافقة حماس على مقترح الوساطة المقدم من المبعوث الأمريكي ستيف وتكوف وضعت الكرة في ملعب إسرائيل، التي ترفض الالتزام بالاتفاق رغم الضغوط الدولية.

وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، أظهرت موقفًا عروبيًا قويًا منذ عام 1948، مؤكدًا أن هذا الدور الدبلوماسي الحثيث يعكس عظمة الدولة المصرية ويسهم في إعادة توجيه البوصلة الدولية نحو القضية الفلسطينية، داعيًا إلى زيادة الضغط على إسرائيل لقبول المقترح وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

