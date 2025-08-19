كتب- محمد نصار:



استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا لدى مصر، في زيارة رسمية إلى مقرها، حيث التقى الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي.



وخلال اللقاء، تم استعراض تجربة الأكاديمية في مجال إعداد الكوادر وتأهيل القيادات الشابة، والتعريف بأبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها على المستويين العربي والإفريقي.



كما تناول النقاش بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين الأكاديمية ورواندا، في إطار دعم التكامل الإفريقي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري داخل القارة.



وتضمنت الزيارة جولة ميدانية لعدد من مباني الأكاديمية وقاعاتها التدريبية، اطلع خلالها السفير على البنية التحتية الحديثة والإمكانات التكنولوجية المتطورة التي تدعم العملية التدريبية، إلى جانب التعرف على حزمة البرامج المتنوعة التي تنفذها الأكاديمية في إطار استراتيجيتها لبناء القدرات والاستثمار في رأس المال البشري.



كما تزامنت الزيارة مع أنشطة وفعاليات "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"، حيث التقى السفير بعدد من المشاركين، ليطّلع عن قرب على تجربة تدريبية متميزة تستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، وتركز على تنمية وعيهم القيادي وصقل مهاراتهم المستقبلية.



من جانبها، صرّحت الدكتورة سلافه جويلي قائلة: "الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل نافذة مصر على إفريقيا في مجال إعداد وتأهيل الكوادر، نحن نؤمن أن بناء جسور تعاون إفريقي مشترك هو السبيل لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من لعب دور محوري في نهضة القارة، ونتطلع إلى تعاون مُثمر مع رواندا يرسخ هذا التوجه".



وفي ختام الزيارة، أعرب سفير جمهورية رواندا لدى مصر عن تقديره للأكاديمية الوطنية للتدريب بوصفها منصة رائدة لصناعة قادة المستقبل وإعداد الكوادر المؤهلة، مشيدًا برؤيتها المتجددة وحرصها على الانفتاح الدولي والإفريقي، ومؤكدًا تطلعه إلى شراكات مثمرة مع الأكاديمية تسهم في تبادل الخبرات وتطوير البرامج الموجهة للشباب في البلدين.







