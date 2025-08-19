"عمليات الثانوية الأزهرية": لم نتلق شكاوى بشأن امتحانات الدور الثاني

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بغرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني تسير في هدوء تام في يومها الثاني، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه لم ترد شكاوى من قبل الطلاب أو اللجان عن أسئلة الامتحانات ووصلت جميع الأسئلة في ميعادها وبدأ اللجان في تمام التاسعة صباحا وهو الموعد المحدد لها مسبقًا.

وأشار المصدر، إلى أن غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية تتابع أولا أول سير العملية الامتحانية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية لرصد أي معوقات وحلها على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظات.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، أمس، بمادتي القرآن الكريم والأحياء للعلمي، والقرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية للقسم الأدبي

وتعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية يوميا، دون وجود فواصل، كما هو معتاد، بخلاف الدور الأول، إذ يوجد فاصل لمدة يوم بين كل مادة والثانية.

ومن المقرر أن يختتم طلاب الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحانات يوم الثلاثاء 26 أغسطس، بمادتي التوحيد والنحو للقسم العلمي، والتوحيد والحديث للأدبي.

