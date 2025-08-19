إعلان

القاهرة تقترب من 40.. ارتفاع الحرارة والرطوبة خلال الساعات المقبلة

11:01 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى في الظل 37 درجة مئوية، بينما المحسوسة 39 درجة مئوية.

أما جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المتوقعة اليوم 44 درجة مئوية والمحسوسة 45 درجة مئوية.

