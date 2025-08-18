خبير أمني: "تيك توك" منصة للتضليل وغسل الأموال

كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني المتخصص في التحليل الجنائي والقضايا الإلكترونية، أن منصة تيك توك تحولت إلى أداة تسهم في تفاقم الجرائم الإلكترونية بدلاً من كونها مجرد وسيلة تواصل محايدة.

وقال خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري إن المنصة تعتمد على آليات تحقيق أرباح وهمية ومصادر تمويل غامضة، مما يجعلها شريكًا مباشرًا في جرائم مثل غسل الأموال ونشر محتوى مضلل يهدد القيم المجتمعية.

وأضاف طاهر أن الأرباح التي يجنيها صناع المحتوى على تيك توك في مصر ضئيلة جدًا مقارنة بالدول الغربية، حيث لا تتجاوز 75 جنيهًا لكل ألف مشاهدة، بينما تصل إلى مئات الدولارات في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الشركات العالمية الكبرى تمتنع عن الإعلان على محتوى غير لائق أو تافه، مما يدفع البعض إلى الاعتماد على "صندوق المبدعين" الوهمي وشراء متابعين مزيفين لخلق شهرة زائفة، وهي ممارسات تعزز التضليل وتضر بالمجتمع.

وأكد الخبير الأمني أن ما يُعرف بـ"الهدايا" أو التحويلات المالية عبر المنصة يشكل خطرًا كبيرًا، حيث يتم إرسال أموال مجهولة المصدر دون أي رقابة.

وتابع الخبير الأمني إن هذه البيئة الخصبة لغسل الأموال تنشأ من غياب الشفافية في مصادر التمويل، مما يجعل تيك توك منصة تسهل الجرائم المالية وتساهم في نشر محتوى يهدف إلى هدم القيم الأسرية المصرية.

وأشار طاهر إلى أن الهدف الأساسي لبعض مستخدمي المنصة ليس الترفيه، بل تعمد تضليل المجتمع والإضرار بالنسيج الاجتماعي.