بحضور وكيل الأزهر ووزير الثقافة.. تكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)

08:30 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

يُنظِّم مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، غدًا الاثنين، حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي) في موسمها الثاني، التي عقدها المجمع بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة تنفيذية للدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويشهد الحفل حضور قيادات الأزهر الشريف، وعدد مِنَ الوزراء والسفراء، وممثّلين عن المؤسَّسات الوطنيَّة، إلى جانب شخصيَّات أكاديميَّة وثقافيَّة وإعلاميَّة، في أجواء تعكس مكانة المسابقة وقيمتها المعرفيَّة والثقافيَّة.

