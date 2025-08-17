إعلان

بالصور.. افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة الجديدة

10:26 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة الجديدة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة الجديدة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة الجديدة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة الجديدة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة الجديدة
  • عرض 7 صورة
    افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بالقاهرة الجديدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير هاني رجب:

افتتح اليوم الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية مقر أمانة الحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم.

وحضر الافتتاح محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وعلاء الدين فؤاد رئيس الأمانة الفنية واللواء كمال الدالى أمين عام الحزب بالجيزة، وعدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار السيد القصير القاهرة الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان