منال عوض: ضرورة التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة التلوث البلاستيكي

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا حول مشاركة الوفد المصري في الجولة الثانية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-5.2) لوضع معاهدة دولية ملزمة بشأن التلوث البلاستيكي، والتي عُقدت في جنيف – سويسرا خلال الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2025، بمشاركة أكثر من 2600 ممثل عن 183 دولة و400 منظمة مراقبة.

وأكدت الوزيرة، أهمية التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي الذي يهدد البيئة والصحة العامة والتوازن البيئي على مستوى العالم، مشيرة إلى أن استمرار هذه الظاهرة يُعرّض مختلف الكائنات الحية لمخاطر متصاعدة ويؤثر على استدامة الحياة على الكوكب.

وأوضح التقرير، أن الوفد المصري، برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والاتحاد المصري للصناعات، ساهم في دعم الموقف الوطني خلال جلسات التفاوض التي تناولت قضايا الإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في الصناعة، وآليات تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.

وأشار التقرير، إلى أن الجولة التفاوضية لم تُسفر عن نص نهائي، لكنها فتحت الباب أمام مزيد من المشاورات، على أن تُعقد جولة جديدة لاحقًا بهدف التوصل إلى معاهدة دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد رئيس جهاز شئون البيئة، لقاءات ثنائية مع ممثلين عن ألمانيا، النرويج، الولايات المتحدة، بنجلاديش، والمملكة المتحدة، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات المجموعات الإقليمية مثل المجموعة الأفريقية والعربية ومجموعة "العقول متشابهة الفكر"، فضلًا عن المشاركة في الشق الوزاري يومي 12 و13 أغسطس نيابة عن وزيرة البيئة.

واختتمت الوزيرة، بالتأكيد على أن الحاجة باتت ملحة للتوصل إلى نص توافقي للمعاهدة، مشددة على أن مواجهة تلوث البلاستيك تتطلب استجابة عالمية سريعة وجماعية بحجم التحدي المتسارع.

