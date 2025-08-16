وزير السياحة يكشف آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت- داليا الظنيني:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بمراسم تُعكس مكانتها الحضارية والدولية، دون إجراء أي تعديلات على خطط الافتتاح.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد إن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة، مستفيدة من تنوع أنماط السياحة التي تقدمها، والتي يجب أن تجعلها الدولة الأولى عالميًا في هذا المجال.

وأضاف فتحي أن السياحة المصرية تشهد إقبالًا كبيرًا، حيث سجلت زيادة في معدلات السياحة بنسبة 23%، مع تركيز الوزارة على الترويج للمنتجات السياحية المصرية عالميًا.

وأشار إلى أن حملة ترويجية جديدة ستُطلق قريبًا لتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية مميزة، مؤكدًا أن المصريين يتميزون بالكرم والضيافة، وهي سمات تعكس جودة التجربة السياحية في البلاد.

وأكد الوزير أن هناك تحديات تواجه القطاع السياحي، مثل بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث في أي وجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى تجربته الشخصية عندما تعرض للسرقة في دول أخرى دون أن ينتقد سياحتها.

وتابع أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي تصرفات تُسيء إلى سمعة السياحة المصرية، مستشهدًا بفيديو ترويجي أعده الشاب عبد الرحمن خالد للمتحف المصري الكبير، والذي اعتبره الوزير انتهاكًا للملكية الفكرية.

وأشار فتحي إلى أن هذا الفيديو يفتقر إلى الإبداع ويتضمن تعديًا على حقوق المتحف وشخصيات عالمية، مؤكدًا أن الوزارة لا يمكن أن تتغاضى عن مثل هذه التصرفات حفاظًا على التزاماتها القانونية.

وأكد أن التعامل مع هذا الأمر يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية لتجنب أي فوضى أو انتهاكات قد تؤثر على سمعة مصر، مشددًا على ضرورة ترسيخ احترام الملكية الفكرية كمبدأ أساسي في جميع الممارسات.