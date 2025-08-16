إعلان

ياسمين الخطيب: دفعت 48 ألف جنيه مخالفات مرورية.. ويجب تطبيق العقوبات على المشاة

08:53 م السبت 16 أغسطس 2025

ياسمين الخطيب

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها سددت مخالفات مرورية وصلت إلى 48 ألف جنيه، مؤكدة أن العقوبات المرورية تُحدث فرقًا في التزام المواطنين.

وأضافت خلال برنامجها "مساء الياسمين" على قناة "الشمس": "أنا دفعت 48 ألف جنيه مخالفات، العقوبات دي بتجيب نتيجة، بقيت أستنى في الإشارة حتى بعد ما بتنور أخضر بمدة عشان المخالفة".

تابعت "الخطيب": "أتصور لو إدارة المرور طبقت نفس العقوبات على المشاة، الناس هتلتزم، وده في الآخر لسلامتنا.. بتمنى تتفعل زي ما هي مطبقة على قائدي السيارات".

