قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها سددت مخالفات مرورية وصلت إلى 48 ألف جنيه، مؤكدة أن العقوبات المرورية تُحدث فرقًا في التزام المواطنين.

وأضافت خلال برنامجها "مساء الياسمين" على قناة "الشمس": "أنا دفعت 48 ألف جنيه مخالفات، العقوبات دي بتجيب نتيجة، بقيت أستنى في الإشارة حتى بعد ما بتنور أخضر بمدة عشان المخالفة".

تابعت "الخطيب": "أتصور لو إدارة المرور طبقت نفس العقوبات على المشاة، الناس هتلتزم، وده في الآخر لسلامتنا.. بتمنى تتفعل زي ما هي مطبقة على قائدي السيارات".