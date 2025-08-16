الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة: 3 ظواهر تضرب البلاد

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على أغلب محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي قد انكسرت.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، قائلة: "نحن في ذروة فصل الصيف وفي شهر أغسطس، ولذلك تظل نسب الرطوبة مرتفعة".

وأوضحت أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية في محافظات شمال البلاد، بينما تنخفض تدريجيًا في محافظات الجنوب، مضيفة: طقس صيفي مستقر خلال الأسبوع الحالي دون أي ارتفاعات جديدة.

وتابعت: العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ومع ارتفاع نسب الرطوبة يصل إحساسنا بها إلى 37 أو 38 درجة.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال ساعات النهار تحولت إلى أجواء حارة ورطبة صيفية معتادة، فيما تظل شديدة الحرارة في جنوب البلاد ولكن بدرجات أقل من الأيام الماضية، وخلال الليل، تتواجد نسمات الهواء المعتدلة مع نشاط للرياح على فترات بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم في الساعة، مما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة في الأماكن المفتوحة.

وأضافت منار غانم، أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، حيث تتجاوز 80% إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 90% و95% في السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

كما أوضحت وجود فرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية اليوم على بعض المناطق بأقصى جنوب البلاد، خاصة في حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل، لافتة إلى احتمالية وجود أتربة ورمال مثارة مع السحب الرعدية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الأجواء بصفة عامة ستظل صيفية معتادة ومستقرة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الصباح وعلى مدار اليوم، مما يساعد على تلطيف الطقس وحجب جزء من أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بحالة البحرين، يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 متر و3.5 متر، بينما يظل البحر المتوسط معتدلًا.

كما حذرت من الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

