الري: حصاد 315 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بجنوب سيناء

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على شبه جزيرة سيناء مؤخرًا.

وأوضح التقرير، وفق بيان اليوم، أنه وفي ضوء التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة بشأن احتمالية تعرض بعض مناطق جنوب سيناء لعاصفة ممطرة ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية في بعض الأحيان، فقد تم التنسيق بين قطاع المياه الجوفية وغرف العمليات بمحافظة جنوب سيناء للمتابعة على مدار الساعة.

واستعرض التقرير موقف الأمطار بمحافظة جنوب سيناء يوم 12 أغسطس 2025، حيث سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة سانت كاترين دون حدوث أي تأثيرات.

وفي يوم 13 أغسطس 2025 سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة على مدينة سانت كاترين ومنطقة غرندل برأس سدر مما أدى لحدوث سيل متوسط الشدة على منطقة أبو جعدة، وتحرك السيل في مجراه الطبيعي حتى وصوله إلى سد رقم (1)، وتم حصاد كمية مياه تقدر بحوالي 300 ألف متر مكعب أمام السد، وقد تم المرور على الأعمال الصناعية المنفذة بالمنطقة، وتبين أن الوضع آمن وجميع المنشآت قامت بدورها في حماية المواطنين والبنية التحتية والمنشآت الموجودة بالمنطقة.

وفي يوم 14 أغسطس 2025 سقطت أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين، مما أدى لحدوث سيل متوسط الشدة على وادي الأربعين وهو أحد الأودية التي تنتهي عند مدينة سانت كاترين، وفي ضوء وجود 3 بحيرات جبلية سبق تنفيذها بوادي الأربعين، فقد تم حصاد حوالي 15 ألف متر مكعب من المياه.

جدير بالذكر أنه قد سبق تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة سانت كاترين حيث تم تنفيذ عدد (1) سد، و2 بحيرة صناعية بسعة إجماليه تقدر بحوالي 850 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى 242 بحيرة جبلية بمحيط مدينة سانت كاترين بسعات تخزينية مختلفة تتراوح ما بين 100 إلى 1000 متر مكعب لكل منها، وعدد 5 خزانات أرضية سعة 600 متر مكعب لكل خزان، بهدف حصاد مياه الأمطار لتغذية الآبار السطحية بالمنطقة والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة بمنطقة سانت كاترين.

وفي وادي غرندل بمدينة راس سدر، تم تنفيذ 5 بحيرات صناعية، و2 سد ركامي بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي 15 مليون متر مكعب.

