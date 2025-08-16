"الصحفيين" تنظم اليوم حفلًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة الفلسطينية

كتب- عمرو صالح:

تنظم نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، يومًا تضامنيًا مع الصحافة الفلسطينية، يتضمن تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، معرض صور وإيقاد شموع وشهادات من غزة وفيلم عن التجويع وكلمات النقابيين عرب ودوليين.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بالإجماع منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عددٍ منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية، التي تقدمها النقابة.

وقرر المجلس توجيه دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحفيين، وجميع النقابات العربية والدولية لتقديم مذكرة مشتركة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الصهاينة، بهدف مساءلتهم عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والصحافة الفلسطينية.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة