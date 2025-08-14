تباطؤ تفتيش المساعدات بمعبر كرم أبو سالم يعرقل وصول الإغاثة لغزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عبدالرازق، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرًا على مدار الساعة دون توقف، حيث تُسمع أصوات الانفجارات وتُرى أعمدة الدخان من الجهة المقابلة للمعبر.

وأوضح، خلال رسالته على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل وضع العراقيل أمام مرور شاحنات المساعدات من الجانب الآخر، مشيرًا إلى رصد تباطؤ ملحوظ في وتيرة التفتيش بمعبر كرم أبو سالم؛ إذ ارتفع زمن تفتيش الشاحنة الواحدة من نحو ساعة ونصف إلى ما بين أربع وخمس ساعات، مما يؤخر دخول بقية الشاحنات في الفوج نفسه.

وأضاف أن نحو 120 شاحنة من أصل 220، جرى التنسيق عليها اليوم عبر الهلال الأحمر المصري، دخلت القطاع حتى الآن، حاملةً ما يقارب 4 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية، موضحًا أن هذه القافلة تُعد الخامسة ضمن سلسلة «زاد العِزّة» التي أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو الماضي، والتي شملت سلالًا غذائية، وأجولة دقيق وأرز ومكرونة وبقوليات، بالإضافة إلى وجبات جافة ومعلبات تكفي الأسرة المكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوع إلى عشرة أيام، فضلًا عن إدخال شاحنات وقود في أوقات متفرقة.

وأكد أن الأولوية في توزيع المساعدات، التي تُنسَّق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، تُمنح للأطفال والسيدات، حيث يجري إدخال ألبان وحفاضات للأطفال، إلى جانب مستلزمات العناية الشخصية والأدوات الطبية، وبعض المستلزمات المخصصة لحالات الولادة الطارئة.

