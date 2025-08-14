"الجبالي" يستقبل الرئيس التنفيذي الجديد لـ"عرب سات"

كتب – عمرو صالح:

استقبل عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، الدكتور بدر السويدان، الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة "عرب سات"، وذلك بحضور عمر الإيداء، العضو المنتدب لـ"عرب سات".

ووفقًا لبيان صادر عن المدينة، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الإعلامية وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين مدينة الإنتاج الإعلامي ومؤسسة عرب سات، في إطار الشراكة المتميزة والروابط الوثيقة بين الجانبين، والمبنية على بروتوكول التعاون المبرم بينهما.

في بداية اللقاء، قدم الجبالي التهنئة للدكتور بدر السويدان بمناسبة توليه منصب الرئيس التنفيذي لعرب سات، متمنيًا له التوفيق في دفع المؤسسة نحو مزيد من التطور والنجاح، بما يعزز قدراتها على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال البث الفضائي، باعتبارها واحدة من كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم العربي.

وأكد الجبالي أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم لدعم أواصر الصداقة بين الجانبين، في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تدعو إلى تقديم رسالة إعلامية جديدة، ووضع خارطة طريق شاملة للنهوض بالعمل الإعلامي. كما أبدى استعداد المدينة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانات لمؤسسة عرب سات، مرحبًا بجميع أشكال التعاون المشترك للاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والعلمية التي تمتلكها المدينة، خاصة في مجال البث الفضائي.

وأشار الجبالي إلى أهمية التنسيق بين عرب سات ونايل سات لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة في قطاع البث الفضائي، وتحقيق انتشار أوسع للمحتوى الإعلامي العربي والمصري، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي التي تمثل بعدًا استراتيجيًا للأمن القومي العربي والمصري.

وخلال اللقاء، قدم الجبالي عرضًا حول الإمكانات الفنية والعلمية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وما تضمه من استديوهات تنطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية، ومراكز علمية مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب مناطق تصوير مفتوحة تتميز بتنوع الطرز المعمارية، ما يجعلها بيئة مثالية لتصوير مختلف الأعمال الدرامية.

من جانبه، أعرب الدكتور بدر السويدان عن سعادته بزيارة هذا الصرح الإعلامي الكبير، مشيدًا بما تملكه المدينة من إمكانات علمية وتكنولوجية متطورة. وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين المدينة وعرب سات خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات ذات الصلة، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي يليق بالوطن العربي. كما أشار إلى التأثير العميق للإنتاج الإعلامي المصري في وجدان المواطن العربي من الخليج إلى المحيط، ودوره البارز في تشكيل الثقافة العربية المشتركة.