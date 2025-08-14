السبت المقبل.. انطلاق اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول الزمني لعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق المقررة لكل مدرسة.

وأوضحت الوزارة، أنه تبدأ اختبارات القبول بمدارس STEM يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 19 أغسطس 2025، على أن تخصص هذه الفترة لجميع فروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية.

أما بالنسبة لاختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس، فقد تقررت يومي الأربعاء والخميس 20 و21 أغسطس 2025، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات وفق المعايير التي حددتها الوزارة مسبقًا.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة، أنه تم بالفعل إتاحة أرقام الجلوس ومقار عقد الاختبارات لجميع المتقدمين، ويمكن للطلاب الدخول مباشرة إلى رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار لجان الاختبارات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال الرابط التالي هنا

