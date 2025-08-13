أحمد موسى: قناة إسرائيلية هاجمتني بعد كشف علاقة نتنياهو بالإخوان

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القناة الـ14 الإسرائيلية التابعة لليمين المتطرف، والتي يمتلكها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشن هجومًا على برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، بسبب كشفه عن علاقة نتنياهو وإسرائيل بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضح موسى، خلال تقديمه للبرنامج، أن الإعلام الإسرائيلي تجاهل الأزمات الداخلية التي يواجهها، وركز هجومه عليه شخصيًا، خاصة بعد استضافته للدكتور محمد عبود في حلقة كشفت هذه العلاقة.

وأشار إلى أن القناة الـ14، التي وصفها بأنها تستهدف الدولة المصرية، زعمت أن موسى يهدد نتنياهو وأن عرض صور الجيش المصري يعد هجومًا عليها.

وأضاف موسى أن سبب هجوم القناة عليه يعود إلى مهاجمته لإيدي كوهين، الذي يعتبره حلقة الوصل بين الإخوان وإسرائيل، بالإضافة إلى انتقاده لمئير مصري، الذي وجه الشكر للإخوان على دعمهم للشعب الإسرائيلي.

وأكد أن ما ينشر في القناة الـ14 يتم بتوجيهات مباشرة من إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل غاضبة من كشف علاقتها بالإخوان، لدرجة أنها هددتهم بسبب حلقة استضاف فيها الدكتور محمد عبود.

