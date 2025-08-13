إعلان

رئيس الوزراء: اتفاقيات الغاز لا تمس المواقف السياسية الثابتة لمصر

07:03 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلت أمس رقمًا قياسيًا غير مسبوق في استهلاك الكهرباء، حيث بلغ الحمل الأقصى 39,500 ميجاوات في يوم واحد، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن الأمور ظلت مستقرة بفضل جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من الغاز.

وتطرق "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى الجدل المثار حول تمديد الاتفاق مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، موضحًا أن هذه الاتفاقية قائمة منذ عام 2019، وما تم مؤخرًا هو تمديد أجلها حتى عام 2040، مع إدخال أي زيادة في الإنتاج إلى منظومة الغاز المصرية، باعتبار مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لا تكتفي بالحصول على الغاز من حقل "ليفياثان" فقط، بل لديها اتفاقيات مع قبرص، وتُجري مفاوضات مع دول أخرى للاستفادة من بنيتها الأساسية الضخمة، التي تشمل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وهو ما يميز مصر عن معظم دول المنطقة ويجعلها وجهة رئيسية لتصدير الغاز.

وشدد مدبولي على أن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة هدف استراتيجي يضمن لمصر موقعًا متميزًا لعقود قادمة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات لا تؤثر على القرارات السياسية للبلاد أو على مواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

