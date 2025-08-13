إعلان

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة

10:00 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 13 أغسطس 2025 إلى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الخميس والجمعة، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (35:32)، القاهرة الكبرى والوجه البحري، (42:40)، جنوب البلاد (49:44).

طقس الخميس..

فرص أمطار خفيفة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد إلي متوسطة ورعدية احياناً على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الجمعة..

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واعتباراً من السبت 16 أغسطس، يشهد الطقس انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (31:30)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (36:35)، جنوب البلاد (46:38).

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الموجة الحارة
