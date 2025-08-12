تصوير جوي لأعمال "مترو الإسكندرية".. ينقل 60 ألف راكب بالساعة

كتب – محمد شاكر:

نشرت وزارة النقل عدداً من الصور التي ترصد تقدم أعمال تركيب الكمرات، وأعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحية من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم 15.2 كم علوية حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة (6 سطحية و14 علوية).

ووفق وزارة النقل، فإنه جارٍ تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة فيكتوريا، كما تُنفذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

كما يجري تنفيذ أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة بالمحطات، تتقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، مع بدء أعمال المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.

يشكل المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

يهدف المشروع إلى التشغيل الآمن للخط بعد إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة، واستيعاب الطلب المتزايد على النقل، وتقليل الاختناقات المرورية، وخفض استهلاك الوقود بالاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

سيرفع المشروع الطاقة القصوى للركاب من 2,850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، ويقلل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، مع زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف.

يحقق الخط تبادل خدمة الركاب مع خط سكك حديد القاهرة – الإسكندرية بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة.

تُدرس حالياً المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 بطول 30.1 كم، وتشمل 20 محطة.

يُخطط أيضاً لمسار المرحلة الثالثة، الممتدة من الكيلومتر 21 حتى مطار برج العرب، لربط الإسكندرية بالمطار وتبادل الخدمة مع الخط الأول من شبكة القطار السريع بمحطة برج العرب.