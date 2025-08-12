"مستقبل وطن" يهنئ أعضاؤه الفائزين بانتخابات الشيوخ 2025

كتب – محمد شاكر:

تقدم حزب مستقبل وطن بكافة قياداته ونوابه وأعضائه، بالتهنئة لقيادات وأعضاء الحزب، ممن حازوا ثقة الشعب المصري في الانتخابات الأخيرة، والفوز بعضوية مجلس الشيوخ 2025.

وقال الحزب في بيان صحفي: بهذه المناسبة، يعبر حزب مستقبل وطن عن امتنانه وشكره للشعب المصري العظيم، لمشاركته الإيجابية وخروجه بكثافة لاختيار ممثليه، مما أعطى رسالة واضحة لكافة دول العالم، بوقوف المصريين خلف قيادتهم السياسية، ومساندتها في كافة قراراتها، جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وثمَّن حزب مستقبل وطن جهود الحكومة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية، وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما تجسد في سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وراقٍ، يليق بحجم الدولة المصرية.

وجدد حزب مستقبل وطن بكافة قياداته ونوابه وأعضائه العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمِّنين جهوده في دعم عملية الانفتاح السياسي، داعياً جموع الشعب المصري إلى الوقوف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة.

