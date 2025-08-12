مدبولي: الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة تمثل خارطة طريق واضحة

كتب- محمد نصار:

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بالإعراب لأبنائه وبناته من شباب ورياضيي مصر عن سعادته لمشاركتهم اليوم -ولو عن بُعد- في هذه المناسبة المهمة، التي نطلق فيها الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لقطاع الشباب والرياضة في مصر، والتي تأتي في إطار جهود الدولة الشاملة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وفي القلب منها تمكين الإنسان المصري، وخاصة الشباب، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة أولت -بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي- اهتمامًا خاصًا بقطاعي الشباب والرياضة، إدراكًا لأهميتهما المحورية في بناء الدولة الحديثة، وتشكيل وعي الأجيال، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الاستراتيجية -التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وبالشراكة مع مختلف الوزارات المعنية، ومنظمات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني- تمثل خارطة طريق واضحة، نعمل من خلالها على تعزيز دور الشباب كمشاركين فاعلين في مسيرة التنمية، وتعظيم دور الرياضة كقوة ناعمة ومصدر من مصادر الدخل القومي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية عازمة على تحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس، من خلال المتابعة الدقيقة، والتكامل بين الجهات، والاستثمار في قدرات شبابنا، بوصفهم الثروة الحقيقية لمصر.

وفي ختام كلمته، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التحية لكل من شارك في إعداد هذه الوثيقة، معربا عن تطلعه لما ستحققه من نتائج على أرض الواقع، لصالح شبابنا ووطننا.

اقرأ أيضًا:

وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق

شديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية