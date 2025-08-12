برلماني يسأل الحكومة عن توافر السلع الأساسية ومواجهة ارتفاع الأسعار

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول حجم المخزون الإستراتيجي من القمح والزيوت والسكر، وخطط الحكومة لضمان توافر هذه السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح النائب، أن القمح والزيوت والسكر تعد من ركائز الأمن الغذائي للمصريين، وأي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعارها ينعكس مباشرة على حياة ملايين الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه رغم إعلان الحكومة مرارًا عن تأمين مخزون استراتيجي يكفي عدة أشهر، إلا أن الأسواق تشهد أحيانًا نقصًا أو ارتفاعًا في الأسعار، مما يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق استقرار الكميات والأسعار.

وتساءل "طنطاوي" عن حجم المخزون الإستراتيجي الحالي من القمح والزيوت والسكر، ومدى كفايته وفقًا لمعدلات الاستهلاك، والخطط قصيرة ومتوسطة المدى لتأمين الاحتياجات، خاصة في ظل التغيرات المناخية واضطرابات الأسواق العالمية، والإجراءات المتخذة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ومنع الاحتكار أو التلاعب بالكميات، ونسبة الاعتماد على التعاقدات المحلية مع المزارعين مقارنة بالاستيراد، والنسبة المستهدفة للاكتفاء الذاتي.

كما تساءل عن حجم الفاقد أثناء التخزين أو النقل، وخطة الوزارة للحد منه، والإجراءات الرقابية على القطاع الخاص لضمان التزامه بتسعير عادل للسلع الأساسية.

