"القومي للبحوث الفلكية يُعلن موعد غرة شهر ربيع الأول 1447هـ

09:06 م الإثنين 11 أغسطس 2025

كتب- محمد سامي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ربيع الأول لعام 1447هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، يوم السبت 29 من صفر 1447هـ الموافق 23 أغسطس 2025 (يوم الرؤية).

بقاء الهلال بعد الغروب

وأوضح المعهد أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 15 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 15 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، فيما تتراوح مدة بقائه في سماء باقي محافظات الجمهورية بين 15 و16 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتراوح مدة بقاء الهلال الجديد بعد الغروب بين 7 و21 دقيقة.

موعد غرة الشهر

وبحسب الحسابات الفلكية، تكون غرة شهر ربيع الأول 1447هـ فلكيًا يوم الأحد 24 أغسطس 2025.

