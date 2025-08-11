كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول في هيئة الدواء المصرية عن آلية التعامل مع المحتوى المنشور عبر منصة "تيك توك" والذي يروّج لأدوية مغشوشة أو غير مسجلة أو يتم تسويقها بطرق غير قانونية.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة ترصد بشكل دوري أي مواد ترويجية من هذا النوع وتخاطب فوراً الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه الحسابات.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يتم بشكل روتيني في إطار جهود الهيئة لمنع انتشار إعلانات مضللة أو ترويجية لمستحضرات دوائية قد تشكل خطراً على صحة المرضى والمواطنين.

وشدد على أن السماح بمثل هذه الإعلانات يُعد مخالفاً للقانون، إذ توجد ضوابط وإجراءات مُلزمة للإعلان عن الأدوية، من بينها الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء قبل النشر أو الترويج.

اقرأ أيضًا:

خاص| زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل

الحرارة تقترب من 50.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة لمدة 72 ساعة

جرس إنذار.. جمال شعبان يكشف عن إشارات تحذيرية قد تنقذك من "أزمة قلبية"