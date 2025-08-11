كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية في موقع محطة قطار نكلا بمركز منشأة القناطر، على خط السكة الحديد (بشتيل – إيتاي البارود)، بهدف الوقوف على الأوضاع الحالية، ومتابعة احتياجات الأهالي، والعمل على توفير حرم آمن لعبور المشاة.

دراسة حلول هندسية لتسهيل الحركة

وجه المحافظ بدراسة عدة حلول فنية وهندسية بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان تسهيل عبور المواطنين في منطقة محطة نكلا، بما يعزز من سلامتهم ويمنع أي مخاطر محتملة.

وأكد أهمية الإسراع في إيجاد حلول عملية، نظرًا لأن المحطة تخدم خمس قرى في مركز منشأة القناطر، إضافة إلى دورها في تسهيل تنقل المواطنين وطلاب المدارس نحو مجمع المدارس الواقع بالجانب الغربي من المحطة، مع ضرورة توفير معبر آمن بعيدًا عن مسار القطارات.

وشدد المحافظ على ضرورة فصل التقاطعات السطحية للمشاة عن خطوط السكة الحديد، حفاظًا على السلامة العامة وضمان انتظام حركة القطارات دون عوائق.

أوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة تلك التي ترتبط بسلامتهم وتيسير حركتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لتحديد الحلول الأنسب وتنفيذها في أسرع وقت.

واستمع المحافظ لشكاوى ومطالب أهالي قرية نكلا ورواد المنطقة المحيطة بالمزلقان، ووجّه الجهات التنفيذية بدراسة كافة المقترحات المقدمة والعمل على تنفيذ ما يخدم المصلحة العامة.

رافق المحافظ في جولته كل من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمحاسب محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

