بيان عاجل من السياحة بعد نشوب حريق بمنطقة وادي الملوك في الأقصر

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر آمنة تماماً وجميع المقابر والمباني الأثرية بها سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ، وذلك عقب نشوب حريق بالكافتيريا الخاصة بالمنطقة والسيطرة عليه بالكامل بواسطة قوات الحماية المدنية.

وأوضح الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، مؤكدًا على عدم تعرض أي من المقابر أو المباني الأثرية بالمنطقة لأي أضرار، وعدم وقوع إصابات أو خسائر مادية أو بشرية.

وأضاف، أنه توجه فور اندلاع الحريق إلى الموقع برفقة فريق من مفتشي آثار البر الغربي ومسؤولي أمن الآثار، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المنطقة الأثرية.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع محافظة الأقصر للإنتهاء من إزالة مخلفات الكافيتريا، تمهيداً لإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت.

