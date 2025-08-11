أجندة قصور الثقافة في الأسبوع.. احتفالات عيد وفاء النيل تطوف المحافظات

كتب-محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية هذا الأسبوع، بدءا من الأحد، وحتى السبت 16 أغسطس الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الإبداع وتعزيز الوعي الثقافي.

وتتنوع الفعاليات بين عروض مسرحية، ولقاءات تثقيفية وتوعوية، وورش تدريبية وفنية، إلى جانب أنشطة أدبية وإبداعية وذلك في مختلف المحافظات.

"حب من طرف حامد" على مسرح السامر

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأحد، أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد" على مسرح السامر بالعجوزة، ويستمر لمدة أسبوعين.

العرض من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وإنتاج فرقة السامر المسرحية، وهو مقتبس عن المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو، وتدور أحداثه في إطار غنائي استعراضي، يتخلله مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

احتفالات عيد وفاء النيل تطوف المحافظات

وتقدم هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا شاملا، ضمن مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية" التي أطلقتها وزارة الثقافة، تنفذ فعالياته طوال الأسبوع في جميع محافظات الجمهورية.

يشمل البرنامج فعاليات ثقافية وفنية، تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية وتعميق الانتماء الوطني، وتتنوع ما بين لقاءات تثقيفية، تناقش أهمية النيل ودوره في الحضارة المصرية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وورش فنية، وأمسيات شعرية تستعيد رمزية النيل في الأغنية المصرية والموروث الشعبي، إلى جانب معارض كتب، وعروض فنية وقوافل توعوية، ومسابقات ثقافية للأطفال، وأفلام تسجيلية لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

حفلات صيفية في بورسعيد والإسكندرية ومطروح ودمياط والعلمين

تتواصل هذا الأسبوع فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية بمحافظات: مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، دمياط، والعلمين، ويستقبل المسرح الروماني بالحديقة المركزية بدمياط، في الثامنة مساء الأحد، عرضا فنيا لفرقة التذوق للموسيقى العربية، ضمن مهرجان صيف بلدنا، كما يشهد المسرح الروماني بمنطقة اللسان، بمدينة رأس البر، عرضا فني لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية.

وفي بورسعيد، تقدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرضا فنيا بقصر ثقافة بورسعيد.

وفي مطروح، يستقبل مسرح النادي الاجتماعي، عروضا مستوحاة من الفلكلور النوبي، تقدمها فرقة أسوان للفنون الشعبية لمدة يومين، وتنتقل العروض يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

أما في مدينة العلمين الجديدة، تتواصل فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" أيام الأربعاء، الخميس والجمعة، بمشاركة فرق: التنورة التراثية، ملوي للفنون الشعبية وأطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية.

الاحتفاء بمسيرة الشاعر إبراهيم غراب بكفر الشيخ

تنظم هيئة قصور الثقافة، لقاء لتكريم اسم الشاعر والكاتب الراحل إبراهيم غراب، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد، بقصر ثقافة دسوق.

يدير اللقاء الشاعر والناقد أكرم عقل، ويتضمن حديثا عن سيرة الذاتية والإبداعية للشاعر الراحل، إلى جانب شهادات أدبية ونقدية حول أبرز أعماله، بمشاركة الشعراء عادل أبو عبا، مصطفى مقلد، والدكتورة منى عبد الباقي، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بالقامات الأدبية المؤثرة في المجتمع.

أنشطة متنوعة بقصر السينما

يشهد قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع أنشطة متنوعة، في إطار خطة الهيئة لنشر الثقافة السينمائية، من أبرزها: ختام عروض أفلام ملتقى الرسوم المتحركة الأول، تلك التجربة الفنية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالهوية المصرية من خلال وسائط بصرية معاصرة.

كما تنطلق غدا الاثنين فعاليات ورشة الدراسات السينمائية، وتشمل محاضرات مكثفة في مجالات السيناريو، التصوير، المونتاج، والإخراج، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، تحت إشراف نخبة من كبار السينمائيين والنقاد، بهدف اكتشاف ودعم المواهب الشابة وتنمية الوعي السينمائي.

كما يقدم القصر عددا من العروض السينمائية المتميزة، ويعقب بعضها ندوات نقدية، منها الفيلم الوثائقي "سونو" ويعرض غدا الاثنين ضمن نادي السينما التسجيلية، وفيلم الأكشن "The last duel" ويقدم يوم الثلاثاء 12 أغسطس بنادي السينما العالمية.

ويقدم نادي السينما الأوروبية يوم الأربعاء 13 أغسطس فيلم الدراما "Persona"، فيما يعرض الفيلم التسجيلي "النيل أرزاق"، يوم الخميس.

استمرار فعاليات الملتقى الـ21 لثقافة المرأة بالمحافظات الحدودية

تستمر هذا الأسبوع فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، والذي يقام بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، ضمن أنشطة مشروع "أهل مصر"، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

ويتضمن الملتقى مجموعة من اللقاءات التوعوية والأمسيات الثقافية، والورش الفنية والحرفية بهدف دعم وتمكين المرأة والحفاظ على الموروث الثقافي، إلى جانب عدد من الزيارات الميدانية لأبرز معالم القاهرة، وتستمر فعالياته حتى منتصف الشهر الحالي.

الفيوم تستقبل ملتقى الرسوم المتحركة

تستقبل محافظة الفيوم، بدءا من الخميس 14 أغسطس، فعاليات ملتقى مراسم الرسوم المتحركة، بمشاركة 11 فنانا وفنانة، و يستمر لمدة 10 أيام وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الفنون البصرية وإثراء الحركة التشكيلية من خلال إنتاج أعمال مستلهمة من خصوصية البيئة المحلية.

وتحفل أجندة الأسبوع أيضا بلقاءات تثقيفية، وندوات أدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، هذا إلى جانب الأنشطة المقدمة بمدينة بشاير الخير، بالإسكندرية ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، والقوافل الثقافية التي تجوب قرى مدينة برج العرب لنشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.

