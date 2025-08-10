أحمد موسى يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط على عامل سيارات بالجيزة

كتبت -داليا الظنيني :

كشف الإعلامي أحمد موسى ،تفاصيل واقعة اعتداء ضابط على شاب يعمل منادي سيارات بنادي القضاة في الجيزة، مشيداً بالتعامل الفوري من قبل وزارة الداخلية.

وأوضح موسى في برنامج "على مسئوليتي" ،المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً أكدت فيه الواقعة وأحالت الضابط إلى التحقيق والمحاسبة.

وأضاف أن إقرار الوزارة ونادي القضاة بالواقعة يعني "أنه لا طرمخة" على أحد، وأن الضابط سيحاسب على جريمته، مؤكداً أن المواطن سيأخذ حقه وفق الإجراءات القانونية المتبعة