رواتب مجزية.. بيان من العمل بشأن وظائف الأردن

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بدء اختبارات المتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتشمل مجالات اللحام، وتصنيع وتركيب الهياكل المعدنية، بالإضافة إلى وظيفة حارس مصنع.

وبحسب بيان، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة العمل لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج، من خلال التنسيق المشترك بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بهدف تعزيز فرص التشغيل الخارجية للمصريين.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الوظائف توفر رواتب مجزية، إلى جانب حوافز ومزايا اجتماعية وصحية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للراغبين في الالتحاق بها.