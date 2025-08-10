إعلان

رواتب مجزية.. بيان من العمل بشأن وظائف الأردن

04:45 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المتقدمين على فرص العمل
  • عرض 5 صورة
    المتقدمين على فرص العمل
  • عرض 5 صورة
    المتقدمين على فرص العمل
  • عرض 5 صورة
    المتقدمين على فرص العمل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بدء اختبارات المتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتشمل مجالات اللحام، وتصنيع وتركيب الهياكل المعدنية، بالإضافة إلى وظيفة حارس مصنع.

وبحسب بيان، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة العمل لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج، من خلال التنسيق المشترك بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بهدف تعزيز فرص التشغيل الخارجية للمصريين.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الوظائف توفر رواتب مجزية، إلى جانب حوافز ومزايا اجتماعية وصحية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للراغبين في الالتحاق بها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وظائف الأردن محمد جبران وزير العمل تصنيع وتركيب الهياكل المعدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟