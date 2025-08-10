كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة ستبدأ تفعيل إجراءات رقابية مشددة ضد أي صيدلية أو مخزن يثبت احتفاظه بأدوية منتهية الصلاحية، بعد انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الدواء، عن نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "سحب الأدوية منتهية الصلاحية"، والتي بدأت في مارس 2025 وانتهت مطلع يوليو الماضي، إذ بلغ عدد وحدات المستحضرات الصيدلية التي تم تسجيلها على اللينك الإلكتروني المخصص للمبادرة بلغ 20,321,303 وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم سحبها فعليًا من قبل شركات التوزيع 12,658,629 وحدة، وهو ما يعادل 62.3% من إجمالي الكميات المسجلة للسحب من الصيدليات.

وشدد "الغمراوي"، في تصريحات إلى "مصراوي"، على أن التعامل مع هذه المخالفات سيكون "بكل حزم وقوة" وفقًا لأقصى ما يسمح به القانون.

وأوضح "الغمراوي"، أن دور التفتيش الصيدلي سيتركز خلال الفترة المقبلة على متابعة مدى التزام الصيدليات بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفًا: "أعطينا فرصًا كافية، ومددنا المبادرة، ولن نقبل باستهانة بعض الصيدليات بالقرار لأي سبب".

وأضاف رئيس هيئة الدواء: "لا أقول إن هناك صيادلة فعلوا ذلك، لكن من الوارد وجود حالات لم تتعامل مع المبادرة بجدية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا".

وأشار إلى أن نسبة كبيرة جدًا من الصيدليات أنهت بالفعل إجراءات التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، لافتًا إلى أن النسبة المتبقية هي التي سيتم التعامل معها في المرحلة المقبلة.

