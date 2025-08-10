كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عبدالمنعم سعيد: الاتفاقيات الاقتصادية بين الدول تُعد جزءًا من عملية السلام

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير، على الشائعات المتداولة بشأن اتفاقية الغاز الأخيرة، مؤكدًا أن الجغرافيا السياسية مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الكينونة المصرية

وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تطورات مهمة بشأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل المثارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اتفاقية أوسلو عام 1994 وضعت إطارًا لحل الدولتين "فلسطين وإسرائيل"، حيث رأت القيادة السياسية المصرية في ذلك الوقت ضرورة إنشاء مشروع غاز يربط بين فلسطين وإسرائيل بهدف تحقيق التهدئة بين الدولتين

أحمد موسى: استقرار مصر هو استقرار للمنطقة بأكملها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة يمثل خطوة تعيد المنطقة إلى الوراء بنحو 20 عامًا

دون الحصول على تعويض.. خالد الجندي: انهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي تطبيقًا للقرآن الكريم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه نشأ في بيئة طيبة تركت في نفسه أثرًا كبيرًا، قائلاً: "كنت ساكن في شارع الألفي في الحلمية الجديدة في بيت راجل طيب اسمه الحاج عيد عاشور الله يرحمه ويحسن إليه.

ما حكم قراءة القرآن والتسبيح دون حجاب؟.. أمين الفتوي يجيب

جاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول جواز قراءة المرأة للقرآن الكريم أو التسبيح أو الصلاة على النبي