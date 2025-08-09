إعلان

أحمد موسى: استقرار مصر هو استقرار للمنطقة بأكملها

09:35 م السبت 09 أغسطس 2025

أحمد موسى

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة يمثل خطوة تعيد المنطقة إلى الوراء بنحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يشابه الأوضاع التي كانت قائمة في عام 2005.

وفي برنامجه على مسئوليتي، أوضح موسى، أن السيناريو المحتمل هو تهجير الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية، مؤكدًا على أهمية دور مصر في التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن مصر تقوم بكل خطواتها بشكل علني ولا تخفي أي شيء.

وتطرق موسى إلى ملف الطاقة، حيث أكد أن الرئيس السيسي يسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، مستفيدًا من البنية التحتية القوية التي تمتلكها البلاد، بما في ذلك محطتان لإسالة الغاز تم إنشاؤهما منذ عقدين.

وأضاف أن هذه البنية التحتية تجعل مصر وجهة لإسالة الغاز من دول المنطقة مثل تركيا ولبنان والأردن وفلسطين لتصديره إلى أوروبا.

وأشار إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة دول متعددة، مؤكدًا أنه مفيد للمنطقة والعالم، وملمحًا إلى وجود أطراف لا ترغب في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

وفي نهاية حديثه، نفى موسى الشائعات التي تتهم مصر بدعم إسرائيل في الحرب على غزة بسبب اتفاقية غاز، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعود إلى عام 2019.

كما استنكر التشكيك في مواقف مصر ورئيسها، مشيرًا إلى أن مصر لديها موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1948.

